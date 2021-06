O painel está localizado em uma via de entrada obrigatória para os motoristas que acessam à cidade. - Foto: Arquivo Pessoal.

O painel está localizado em uma via de entrada obrigatória para os motoristas que acessam à cidade.Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 04/06/2021 14:34

CONCEIÇÃO DE MACABU - Um outdoor tem despertado a atenção dos curiosos e já virou sensação nas redes sociais. O painel está localizado em Conceição de Macabu, pequena cidade da região Norte Fluminense do Rio. A ideia foi do empresário Rafael Fonseca, de 27 anos, morador do município, que resolveu homenagear a esposa, Roberta Carino, de uma forma diferente.



A localização do outdoor foi privilegiada e o material foi instalado em uma via de entrada obrigatória para os motoristas que acessam à cidade. "Sempre fui muito romântico com ela, sempre busco coisas criativas para homenagear nas datas comemorativas. Desta vez procurei uma forma que ela ficasse surpreendida e as pessoas vissem o quanto a amo", frisou o esposo.

O casal está junto há 10 anos, segundo Rafael. Eles se conheceram em uma igreja, localizada no mesmo município onde moram. A união rendeu dois filhos, o Gabriel, de 8 anos, e o Daniel de apenas dois. Rafael contou que os nomes das crianças foram escolhidos antes mesmo de se casarem.



A esposa Roberta ficou emocionada, e não é para menos. "Tivemos uma semana incrível. A primeira surpresa aconteceu em um hotel, chorei, desabei. Fiquei encantada com tudo. Na volta para casa me deparei com um outdoor gigante com mensagem e fotos. Fiquei muito emocionada, encantada e sem acreditar", disse.

Roberta comentou que 'depois que a ficha caiu', ela começou a passar pelo local por várias vezes, fazendo fotos e vídeos para deixar bem registrado. "Muito lindo. Eu já o amava muito, agora amo mais ainda", comentou com felicidade.



Rafael afirmou que outros casais já começaram a se inspirar na ideia. "Amigos estão me procurando, querendo saber informações e pedindo ajuda para algum tipo de ideia criativa para homenagear as esposas". O empresário, dono de uma pizzaria, acredita que as homenagens devem existir. "Quem ama precisa demonstrar", concluiu.