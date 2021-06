O questionário ficará disponível no site da prefeitura até o dia 17 de junho, visando complementar as informações obtidas nas reuniões. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/06/2021 19:56 | Atualizado 02/06/2021 19:57

QUISSAMÃ - O Conselho Municipal de Saúde de Quissamã, no Norte Fluminense, realizará a 14ª Conferência de Saúde nos dias 13 e 14 de julho, com o tema "Saúde de Quissamã: direito e dever de todos". Em função da pandemia de Covid 19, esse ano o evento será virtual para evitar aglomeração e a população poderá contribuir, respondendo o questionário no site, a partir desta quarta-feira (2).

Já as pré-conferências, serão presenciais, pois seguirão as medidas sanitárias para garantir uma reunião com segurança (o calendário ainda será disponibilizado). O questionário ficará disponível no site da prefeitura até o dia 17 de junho, visando complementar as informações obtidas nas reuniões. Também estarão disponíveis nas unidades da Estratégia Saúde da Família para os usuários que não possuem acesso à internet.

As Conferências de Saúde são os principais espaços democráticos de construção de políticas de saúde no país, compondo o controle social para a deliberação e fiscalização, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Elas podem ser definidas por um amplo fórum de debates com a participação de representantes da sociedade civil, profissionais da saúde e do governo, sempre com a finalidade de avaliar, planejar e definir as ações e diretrizes que melhorem a qualidade dos serviços de saúde pública.