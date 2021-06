Os portadores de nanismo e mielomeningocele, também estão inclusos. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/06/2021 15:19 | Atualizado 01/06/2021 15:20

QUISSAMÃ - A prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, divulgou novas datas de vacinação contra a Covid 19, para pessoas com comorbidades como pneumopatias crônicas graves, doenças cardiovasculares, imunossuprimidos e população com deficiência permanente com benefício de prestação continuada (BPC). Os portadores de nanismo e mielomeningocele, também estão inclusos.

A Secretaria de Saúde tem seguido as orientações do Plano Nacional de Imunizações, com as doses sendo adquiridas pelo Ministério da Saúde. O calendário segue de forma escalonada. A nova fase iniciou nesta terça-feira (1º) quarta-feira (2), das 9h às 15h, com a vacinação sendo iniciada no Centro de Saúde, com usuários das Estratégias Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Carmo e Caxias, na faixa etária de 18 a 59 anos.

A pessoa deve apresentar um documento com foto, CPF e cópia do laudo ou atestado médico com o indicativo da doença e com o Código Internacional de Doenças (CID) ou receitas/prescrição de uso contínuo com data a partir de janeiro de 2021.



Confira abaixo o calendário completo:



Segunda-feira - 7 de junho

9h - ESF Morro Alto

14h - Centro de Saúde (para usuários das Estratégias Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Carmo e Caxias)



Terça-feira - 8 de junho

9h - ESF Barra do Furado

14h - Centro de Saúde(para usuários das Estratégias Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Carmo e Caxias)



Quarta-feira - 9 de junho

9h - ESF Santa Catarina

14h - Centro de Saúde (para usuários das Estratégias Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Carmo e Caxias)



Quinta-feira - 10 de junho

9h - ESF Alto Grande

14h - Centro de Saúde

(para usuários das Estratégias Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Carmo e Caxias)



Sexta-feira - 11 de junho

9h - ESF Machadinha