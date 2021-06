O projeto de lei foi sancionado pela prefeita Fátima Pacheco e a lei publicada na edição desta terça-feira (1º) do Diário Oficial. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/06/2021 15:02 | Atualizado 01/06/2021 15:05

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria Municipal de Educação, vai distribuir kit alimentar aos 4.485 alunos da rede municipal. O kit vai complementar outro benefício já concedido aos alunos, durante a pandemia do novo coronavírus: o cartão nutricional, garantindo uma alimentação balanceada. O projeto de lei foi sancionado pela prefeita Fátima Pacheco e a lei publicada na edição desta terça-feira (1º) do Diário Oficial.



"Estou sancionando uma lei importante que autoriza o governo a garantir o complemento com kit alimentar para a merenda escolar. Todos sabem que desde o início da pandemia nós temos investido na saúde e priorizado a economia. Criamos e ampliamos programas sociais, criamos o cartão merenda e implementamos várias ações importantes para a população de Quissamã. O kit da merenda escolar vai complementar o cartão merenda escolar de R$ 70 e será distribuído a todos os nossos alunos da rede municipal. Continuaremos assim cuidando da saúde, da economia, cuidando da cidade toda", frisou a prefeita Fátima Pacheco.

Publicidade



O kit será fornecido durante três meses, podendo ser prorrogado por mais três. Desde maio de 2020, a Prefeitura de Quissamã repassa mensalmente aos alunos a quantia de R$70 do cartão nutricional, totalizando até agora mais de R$ 3 milhões investidos no projeto.



A secretária de Educação, Helena Lima, explica que a logística será montada pelas escolas, para evitar aglomerações, os kits serão entregues aos pais ou responsáveis com dia e hora marcados. O objetivo da medida é garantir aos alunos uma dieta balanceada e hábitos alimentares saudáveis desde a infância, proporcionando níveis ideais de saúde e favorecendo o desenvolvimento físico e intelectual, reduzindo os transtornos causados pelas deficiências nutricionais comuns a este estágio de desenvolvimento. O kit alimentar será custeado com recursos próprios do município.



Kits

Publicidade



- Educação infantil: leite em pó, aveia, polpa de frutas (congelada) e suplemento nutricional.



- Ensino fundamental: arroz, feijão, canjiquinha, macarrão, óleo de soja, sal, leite em pó, alho, cenoura e maçã.



- Quilombola: feijão, farinha de mandioca, canjiquinha, ovo, couve, quiabo, cebola, cheiro Verde e manteiga.