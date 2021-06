O espaço atende a um total de 1.072 alunos. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 31/05/2021 19:53 | Atualizado 31/05/2021 19:53

QUISSAMÃ - Os alunos do Centro Cultural Sobradinho, em Quissamã, já podem se preparar. Na próxima quarta-feira (2) serão retomadas as aulas de mais sete modalidades. A diretora do espaço cultural Renata Queirós explica que, em virtude do estado de pandemia, as aulas serão virtuais. O espaço tem entre todas as modalidades um total de 1.072 alunos.



Os conteúdos serão gravados pelos professores e disponibilizados na página Sobradinho 2021 no YouTube. As aulas são de ballet Baby Class, dança de salão, artes plásticas, violão, guitarra, zumba e hip hop. Só essas modalidades atendem 613 alunos. Outros cursos já estavam sendo atendidos com aulas virtuais: balé (7 a 18 anos), piano, contação de histórias e teclado. Também haviam retomado as aulas, também de forma virtual, as modalidades de ballet adulto, oficina de canto, teatro, oficina de leitura, teclado, piano.

- Estamos retomando gradativamente as nossas atividades. Por conta da pandemia, as aulas serão online e acreditamos que será importante para os nossos alunos, para que não fiquem ociosos e nem desaprendam o que foi ensinado até agora. As aulas serão disponibilizadas sempre às quartas-feiras e eles vão poder assistir quantas vezes quiserem – disse a diretora do Centro Cultural Sobradinho.



Link do canal no YouTube: https://youtube.com/channel/UC6tHfrNPyay_UzNbhybyW7w