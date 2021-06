Cidade vai completar 32 anos de emancipação político-administrativa no dia 12 de junho. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/06/2021 13:01 | Atualizado 03/06/2021 13:05

QUISSAMÃ - Quissamã vai completar 32 anos de emancipação político-administrativa no dia 12 de junho e a Prefeitura preparou uma programação repleta de importantes inaugurações e lançamentos, além de cerimônias religiosas. Por causa da pandemia da Covid-19, os eventos serão realizados através de lives transmitidas pela página oficial do município no Facebook.



A festividade começa na próxima terça-feira (8), às 11h, com a inauguração da Quadra Maura Cordeiro Pinto, em Barra do Furado; Na quarta-feira (9), às 11h, será entregue a Área Recreativa Antônio Manoel de Souza em Ribeira e às 18h, haverá Culto de Ação de Graças pelo aniversário de Quissamã.

Na quinta (10), será inaugurado às 11h o Centro da Criança e do Adolescente e, às 18h, terá a apresentação das Oficinas do Sobradinho. Na sexta (11), às 11h, a programação segue com a inauguração do Prédio da Mobilidade Urbana e, às 17h, lançamento do Programa Viver Quissamã.



No dia do aniversário da cidade, a programação começa cedo. Às 8h, haverá hasteamento da bandeira no pátio da prefeitura; às 9h, Missa de Ação de Graças na Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro; às 11h, será inaugurada a Creche Municipal Júlia Pessanha de Souza, no Sítio Quissamã.