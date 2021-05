Cidade completa 36 anos de emancipação político-administrativa, nesta quinta-feira, dia 13 Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 07:00 | Atualizado 12/05/2021 15:54

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, completa 36 anos de emancipação político-administrativa, nesta quinta-feira (13). Para celebrar a data, o município preparou uma programação virtual, para evitar aglomeração por causa da pandemia da Covid-19. As atrações incluem apresentações de artistas locais, teatro, dança, que serão transmitidas ao vivo pelo perfil oficial da Prefeitura, no Facebook

Segundo o município, a partir das 7h terá a tradicional alvorada, com a Banda Furiosa pelas ruas da cidade, além do hasteamento das bandeiras em frente à sede da Prefeitura, às 8h. Ainda nesta quinta-feira às 19h, será celebrada missa em Ação de Graças, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, e shows com artistas locais, a partir das 20h.