Prefeitura oferece mais de 130 vagas imediatas. Inscrições terminam na segunda (7). - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/06/2021 11:46 | Atualizado 03/06/2021 11:47

CONCEIÇÃO DE MACABU - A Prefeitura de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, iniciou nesta quinta-feira (3) as inscrições para o processo seletivo na área da saúde. Ao todo, são oferecidas mais de 130 vagas imediatas, além dos cadastros de reserva. Há oportunidades para os níveis técnico, fundamental, médio e superior. As inscrições seguem até a próxima segunda (7).



Entre os cargos oferecidos, estão a de Técnico de enfermagem e Serviços Gerais, que se destacam pela maior quantidade de vagas imediatas, sendo 27 e 19, respectivamente. Também há oportunidades para médicos de especialidades, médicos socorristas, biólogos, agentes comunitários, motorista, enfermeiro, farmacêutico, entre outros. A Prefeitura lançou três editais, disponíveis no site oficial ( Entre os cargos oferecidos, estão a de Técnico de enfermagem e Serviços Gerais, que se destacam pela maior quantidade de vagas imediatas, sendo 27 e 19, respectivamente. Também há oportunidades para médicos de especialidades, médicos socorristas, biólogos, agentes comunitários, motorista, enfermeiro, farmacêutico, entre outros. A Prefeitura lançou três editais, disponíveis no site oficial ( clique aqui para acessar.

