Por O Dia

Publicado 12/02/2021 15:03 | Atualizado 12/02/2021 15:15

Rio - Elaine Mickely, esposa de Cesar Filho, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do jornalista após serem contaminados pelo novo coronavírus no final de janeiro. Através das redes sociais, Mickely disse que ela apresentou melhoras, mas o apresentador regrediu.



"O Cesar também deu uma boa piorada, ele estava bem no final de semana e eu que não estava. Na segunda, ele acordou com tosse, que, obviamente, gera um desconforto muito grande para você respirar e puxar o ar", explicou em vídeo publicado nesta quinta-feira.