Por Bertha Muniz

Publicado 04/06/2021 14:24

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã avança na campanha de vacinação contra a Covid-19. A imunização dos profissionais da Educação - das redes pública e privada - será iniciada na próxima segunda-feira (7), às 9h na Estratégia Saúde da Família (ESF) Morro Alto e, às 14h, no Centro de Saúde. Serão contemplados nesta primeira fase os profissionais da ativa com idade entre 45 e 59 anos.

Atualmente, Quissamã já tem mais de 25% da sua população vacinada com pelo menos a 1ª dose. A agenda segue na terça-feira (8), às 9h na ESF Barra do Furado e às 14h no Centro Saúde; quarta-feira (9), às 9h na ESF Santa Catarina e às 14h no Centro de Saúde; quinta-feira (10), às 9h na ESF Alto Grande e às 14h no Centro de Saúde; sexta-feira (11), às 9h na ESF Machadinha.

"Criamos um planejamento assim que o município recebe mais doses da vacina, que é comprada exclusivamente pelo Ministério da Saúde e distribuída pelo Governo do Estado do Rio. Com isso, vamos avançando nos grupos prioritários, sempre com o objetivo de imunizar toda a população", disse Natália Villaça, enfermeira responsável pelo setor de imunização.



Nos locais de vacinação, o profissional deverá apresentar a seguinte documentação: RG, CPF e cópia da Declaração da Unidade onde atua ou cópia do contracheque. A secretária de Educação de Quissamã, Helena Lima, destaca que a vacinação dos profissionais da educação é um importante passo para o planejamento do retorno das aulas.

"Já podemos nos organizar de maneira estrutural para que assim que os profissionais tomarem a 2° dose, iniciarmos o ensino híbrido. O ensino híbrido é um período de transição, onde reintroduzimos a rotina escolar. É um novo recomeço", frisou a secretária de Educação.