Nesta etapa serão vacinados pacientes hipertensos, com faixa etária de 55 a 59 anos.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/06/2021 22:01

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã iniciou a vacinação contra a Covid-19 para mais um grupo prioritário. Desta vez, pacientes hipertensos, com faixa etária de 55 a 59 anos. Nesta segunda-feira (7), a imunização ocorreu na Estratégia Saúde da Família (ESF) de Morro Alto e no Centro de Saúde (para usuários das ESFs do Centro, Matias, Carmo e Caxias).



De acordo com o município, a secretaria de Saúde tem seguido as orientações do Plano Nacional de Imunizações (PNI), com as doses sendo adquiridas pelo Ministério da Saúde. Segundo o PNI, serão imunizados os usuários que possuem três tipos de hipertensão: Resistente; Estágio 3; e Estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.

Outras comorbidades seguem o mesmo calendário, como pneumopatias crônicas graves, doenças cardiovasculares, imunossuprimidos e população com deficiência permanente. Os portadores de nanismo e mielomeningocele, também estão inclusos. A pessoa deve apresentar um documento com foto, CPF e cópia do laudo ou atestado médico com o indicativo da doença e com o Código Internacional de Doenças (CID) ou receitas/prescrição de uso contínuo com data a partir de janeiro de 2021.



Confira o calendário completo:



Segunda-feira - 7 de junho

9h - ESF Morro Alto

14h - Centro de Saúde (para usuários das Estratégias Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Carmo e Caxias)



Terça-feira - 8 de junho

9h - ESF Barra do Furado

14h - Centro de Saúde (para usuários das Estratégias Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Carmo e Caxias)



Quarta-feira - 9 de junho

9h - ESF Santa Catarina

14h - Centro de Saúde (para usuários das Estratégias Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Carmo e Caxias)



Quinta-feira - 10 de junho

9h - ESF Alto Grande

14h - Centro de Saúde (para usuários das Estratégias Saúde da Família (ESF) do Centro, Matias, Carmo e Caxias)



Sexta-feira - 11 de junho

9h - ESF Machadinha