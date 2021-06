A implantação do programa foi anunciada nesta segunda-feira (7), durante comemoração ao aniversário da cidade - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/06/2021 12:49 | Atualizado 08/06/2021 19:11

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, anunciou que a cidade vai receber um reforço na segurança a partir desta terça-feira (8) com o apoio de policiais militares por meio do Proeis, Programa Estadual de Integração na Segurança.



A implantação do programa foi apresentada nesta segunda-feira (7), durante uma live em comemoração 32º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade, celebrado em 12 de junho, com a presença da prefeita, Fátima Pacheco, do vice-prefeito Marcelo Batista; do secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Vitor Arquejada; do comandante da Guarda Civil Municipal; José Carlos Sabino; e do comandante do 32º Batalhão de Macaé (32º BPM), tenente-coronel Fábio Corrêa.



“A parceria da prefeitura com a secretaria de Estado da Polícia Militar é de extrema importância, pois irá fortalecer ainda mais as ações integradas das forças de segurança em Quissamã. Todos ganham com o início das atividades, em especial o cidadão”, destacou o comandante do 32º BPM, tenente-coronel Fábio Corrêa.



Segundo o município, o Termo de Cooperação Técnica entre a prefeitura e o governo do Estado foi assinado pelo prefeito e publicado em diário oficial. O Proeis permite o trabalho de policiais militares em seus dias de folga, atuando junto à Guarda Municipal.



“Bons resultados em segurança também dependem de ações e investimentos em uma rede de atuação eficaz na saúde, educação, cultura, transporte e em todos os setores que interferem na vida do quissamaense, e assim estamos fazendo”, afirmou a prefeita Fátima Pacheco. O projeto terá quatro policiais diariamente baseados em Santa Catarina, mas também fazendo rondas pelos outros bairros.

