Publicado 29/01/2021 10:33 | Atualizado 29/01/2021 14:17

Maricá - Policiais do PROES organizaram uma paralisação nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro. Insatisfeitos, os militares desejam chamar atenção dos coordenadores do projeto. Com o aumento da criminalidade em Maricá, os policiais exporam várias reclamações internas:



Veja as reclamações dos policiais:



"Exageradamente exigiu-se que as Viaturas ficassem baseadas praticamente as 12 horas do serviço, ocasionando no não patrulhamento de áreas com altos índices de roubo. Todo Policial Militar sabe que baseamento não prende ninguém!! Só se prende fazendo patrulhamento!"



"As recentes viaturas adquiridas pela Prefeitura não possuem o Giroflex e Sirene, dessa forma impossibilitando a abordagem Policial de rotina."



"Antes havia 2 viaturas do projeto na área de Ponta Negra, hoje só uma, para uma área extensa de patrulhamento."



"Não se tem mais a viatura Rodovia , que era responsável por patrulhar a RJ 106, local este de grande índice de roubos."



"Alguns módulos de segurança hoje ocupados por GCM’s são ineficazes caso uma aja uma demanda emergencial, porque sequer existe um meio de comunicação rápido entre PMs e GCMs. Quando os módulos eram ocupados por somente Policiais Militares, a comunicação era rápida e por vezes se a viatura do setor estivesse no módulo, prontamente a demanda ou ocorrência seria atendida."



"Antes tinham 3 viaturas operando na área de Itaipuaçu, hoje só existe uma e Itaipuaçu é o maior bairro da cidade e grande parte da população mora em Itaipuaçu. Com a alta da criminalidade reduziram as viaturas ao invés de agregar mais."

"Não existe a FOLGA MERITÓRIA em que o Policial ganha uma folga caso efetue uma prisão no projeto, esta folga existe em todas as OPMs da corporação e menos aqui na região. Isso incentivaria muitos policiais a fazer mais ocorrências".