Lucas agradece ao policial Romero pela devolução da carteira: história com final feliz Divulgação - PMI

Por Jupy Junior

Publicado 08/03/2021 20:22 | Atualizado 08/03/2021 20:23

ITAGUAÍ – Lucas estava dentro do mercado quando deu pela falta da sua carteira, que tinha documentos e R$ 500. Para quem acredita em azar ou sorte, foi azar. Nesse meio tempo, uma patrulha do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis) fazia a ronda no bairro Amendoeira. De novo para quem acredita em azar ou sorte: os policiais notaram uma carteira caída no chão, justamente a de Lucas. E conseguiram encontrá-lo para devolvê-la.

O que parecia ser mais uma tragédia em tempos tão difíceis acabou por ser uma história com final feliz. Os policiais não conseguiram identificar o dono da carteira de imediato, mas ao abri-la, viram alguns números de telefone anotados, ligaram para um deles e conseguiram falar com um amigo de Lucas, que ligou para ele. Pronto, PM e dono do objeto perdido conectados.

O caso aconteceu no dia 2 de março, mas somente nesta segunda-feira (8) foi divulgado pela Secretaria Municipal de Segurança. Em vídeo, Lucas agradece ao policial Romero pelo fato de haver ainda honestidade, pois ele recuperou os R$ 500 e tudo o mais que havia perdido. O policial comentou que é direito de todos reaver seus pertences intactos.