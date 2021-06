Monitores Multiparâmetros serão usados para o tratamento da Covid- 19 Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 01/06/2021 22:03 | Atualizado 01/06/2021 22:11

ITAGUAÍ- Hospital São Francisco, adquiriu nesta semana, 30 monitores multiparâmetros, equipamentos considerados de alta tecnologia são fundamentais para diversos tratamentos. Através dele é possível fazer a leitura de sinais vitais do paciente, na tela é mostrado informações em tempo real à equipe médica. Os monitores já vêm com alguns parâmetros básicos configurados de fábrica, como emitir alarmes sonoros quando algum sinal vital do paciente atinge níveis diferentes.

Segundo a secretaria, eles serão utilizados para atuar na linha de frente da Covid-19, como também serão essenciais para outros atendimentos que necessitam de cuidados pontuais, permitindo o acompanhamento da frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de oxigênio, dentre outras.