Placas auxiliam moradores no Centro de Itaguaí Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 28/05/2021 17:31 | Atualizado 28/05/2021 19:44

Itaguaí – A Polícia Civil de Itaguaí instalou placas de sinalização no centro da cidade como mais uma forma de auxiliar os moradores. As placas foram instaladas nesta terça-feira (25) com o intuito de fortalecer a ação dos agentes em prol da população.

As placas oferecem dois números para os munícipes. O telefone fixo: (21) 2687- 7628 ou o WhatsApp (21) 98596- 7150. Pedidos emergenciais não são resolvidos nesses números. Caso seja urgente, o contato deve ser feito através do 190 ou do Disque Denúncia 181.

Os números são para denúncia de furtos de água e luz, por exemplo. A atividade está em fase de experiência. Caso haja uma boa recepção, futuramente poderá ser expandida.