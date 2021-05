Vacinação continua em Itaguaí com calendário e locais específicos, conforme plano municipal Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 16/05/2021 10:51

ITAGUAÍ - A Prefeitura de Itaguaí dará continuidade ao calendário de vacinação contra a Covid-19 entre os dias 17 e 21 de maio para o grupo de comorbidades de 38 a 59 anos, gestantes e puérperas com comorbidades maiores de 18 anos, pacientes renais crônicos e pessoas com Síndrome de Down (de 18 a 59 anos). Além disso, continua também a aplicação da primeira e segunda doses em idosos acima de 60 anos.

Importante: a vacina CoronaVac será aplicada apenas em gestantes e puérperas maiores de 18 anos. Já os outros grupos serão vacinados com a Oxford/AstraZeneca.

Nos grupos de comorbidades de 38 a 59 anos, idosos acima de 60 anos, pacientes renais crônicos e pessoas com Síndrome de Down, a vacinação acontece de segunda a sexta, das 8h às 12h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs).

Confira o calendário:

17 de maio: de 38 a 59 anos/ idosos acima de 60 anos/ pacientes renais crônicos e pessoas com Síndrome de Down

18 de maio: de 36 a 59 anos/ idosos acima de 60 anos/ pacientes renais crônicos e pessoas com Síndrome de Down

19 de maio: de 34 a 59 anos/ idosos acima de 60 anos/ pacientes renais crônicos e pessoas com Síndrome de Down

20 de maio: de 32 a 59 anos/ idosos acima de 60 anos/ pacientes renais crônicos e pessoas com Síndrome de Down

21 de maio: de 30 a 59 anos/ idosos acima de 60 anos/ pacientes renais crônicos e pessoas com Síndrome de Down

Locais aptos a vacinar na segunda-feira (17): Clínica da Família Ibirapitanga, ESF Chaperó, ESF Coroa Grande, ESF Mazomba, ESF Odenit Maia, ESF Piranema, UBS Brisamar, UBS Califórnia, UBS Chaperó, UBS Engenho, UBS Mangueira, UBS Vila Margarida e UBS Vista Alegre.

Locais aptos a vacinar na terça-feira (18): Clínica da Família Ibirapitanga, ESF Chaperó, ESF Coroa Grande, ESF Ilha da Madeira, ESF Mazomba, ESF Odenit Maia, UBS Brisamar, UBS Califórnia, UBS Chaperó, UBS Engenho, UBS Mangueira, UBS Vila Margarida e UBS Vista Alegre.

Locais aptos a vacinar na quarta-feira (19): Clínica da Família Ibirapitanga, ESF Chaperó, ESF Coroa Grande, ESF Ilha da Madeira, ESF Mazomba, ESF Odenit Maia, ESF Teixeira, UBS Brisamar, UBS Califórnia, UBS Chaperó, UBS Engenho, UBS Mangueira, UBS Vila Margarida e UBS Vista Alegre.

Locais aptos a vacinar na quinta-feira (20): Clínica da Família Ibirapitanga, ESF Chaperó, ESF Coroa Grande, ESF Ilha da Madeira, ESF Mazomba, ESF Odenit Maia, ESF Santa Cândida, UBS Brisamar, UBS Califórnia, UBS Chaperó, UBS Engenho, UBS Mangueira, UBS Vila Margarida e UBS Vista Alegre.

Locais aptos a vacinar na sexta-feira (21): Clínica da Família Ibirapitanga, ESF Centro, ESF Chaperó, ESF Coroa Grande, ESF Ilha da Madeira, ESF Mazomba, ESF Odenit Maia, ESF Piranema, UBS Brisamar, UBS Califórnia, UBS Chaperó, UBS Engenho, UBS Mangueira, UBS Vila Margarida e UBS Vista Alegre.

Na próxima segunda-feira (17) e terça-feira (18), das 13h às 15h, será realizada a vacinação contra a Covid-19 para o grupo de gestantes e puérperas com comorbidades e maiores de 18 anos, com o imunizante CoronaVac, na Vigilância em Saúde.

Documentos necessários do grupo de comorbidades:

É necessário levar laudo médico, comprovante de residência, cartão do SUS ou CPF, e é recomendado levar o cartão de vacinação.

Na ausência de atestado médico serão aceitos cópia da última receita na validade e laudo do exame que comprove a comorbidade.

Documentos necessários gestantes e puérperas com comorbidades:

Laudo médico detalhando a recomendação para receber o imunizante e avaliação de risco-benefício.

Documentos necessários para idosos de 60 anos ou mais e profissionais de saúde:

CPF ou cartão do SUS e identidade, e é recomendado levar o cartão de vacinação.