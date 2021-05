Lava jato recebe denúncia anônima Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 26/05/2021 00:00 | Atualizado 27/05/2021 08:35

A Polícia Civil de Itaguaí fechou lava jato clandestino na tarde desta quarta-feira (26), no centro. Segundo a corporação, além de sonegar impostos, o local furtava energia e água.



O relato foi obtido pelo Delegado Marco Castro, através de uma denúncia anônima para o número do balcão da delegacia informando o funcionamento de um lava jato conhecido como Garage Detail. Na descrição do denunciante o estabelecimento com "gato" era o responsável por diversos transtornos para a vizinhança. Quando aberto, a luz e a água não funcionavam normalmente.

