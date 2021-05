Material apreendido ia ser misturado com pasta base de cocaína e comercializado em comunidades do Rio Divulgação

Publicado 27/05/2021 10:28 | Atualizado 27/05/2021 10:45

Rio - Policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) prenderam, em flagrante, na noite dessa quarta-feira (27), dois homens que carregavam caixas de papelão com mais de 70 quilos de cafeína e lidocaína, em Irajá, Zona Norte do Rio. Os produtos são usados para a produção de cocaína e, parte dele, iria para o Complexo do Alemão.



A apreensão gera um prejuízo de quase R$ 6 milhões para o tráfico de drogas. Cabe ressaltar que, o material descrito se misturado à pasta base de cocaína e outros insumos poderia render aproximadamente 400 kg de cocaína pronta para comercialização.

Após o flagrante, um dos homens presos apresentou uma nota fiscal e afirmou que receberia uma quantia em dinheiro para trazer o material de São Paulo até o Rio de Janeiro para ser entregue em uma farmácia, porém, não soube responder o motivo da entrega ser realizada naquele local.

Foi descoberto, também, que um dos homens seria o responsável por levar o material até a localidade das "Casinhas", no Complexo do Alemão.

A ocorrência foi apresentada na sede da Polícia Federal, na Praça Mauá.