Por O Dia

Publicado 27/05/2021 10:22

Rio - A Cedae irá realizar um reparo em uma tubulação de água na Rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. O serviço terá início às 11h e deve ser concluído até às 23h do mesmo dia. Durante a obra, o abastecimento ficará reduzido nos bairros Humaitá, Botafogo, parte da Lagoa e de Copacabana.

O fornecimento de água será retomado após a conclusão do reparo, mas pode levar até 24h para se restabelecer por completo em alguns locais. Imóveis que tenham sistema de reserva como cisterna ou caixa d'água, não deverão ter problemas de abastecimento.

A Companhia orienta os moradores da região afetada a usar de forma equilibrada os reservatórios internos, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Os clientes da Cedae também podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.