Caminhão da Cedae cai em buraco na Avenida Pastor Martin Luther King Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 18:04

Rio - Um caminhão da Cedae caiu em um buraco aberto pela própria companhia durante um reparo emergencial em tubulação da rede de água na Avenida Pastor Martin Luther King, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a Cedae, o caminhão deixou o local ainda durante a parte da manhã e encontra-se em operação. Não houve danos materiais.

Caminhão da Cedae cai em buraco aberto pela própria companhia.



Assista:



Créditos: Divulgação#ODia pic.twitter.com/HkqLhorRMy — Jornal O Dia (@jornalodia) May 17, 2021

De acordo com a CET-Rio, a pista sentido Irajá foi totalmente interditada, do trecho entre o acesso da saída 5 da Avenida Governador Carlos Lacerda (ambos os sentidos) e a Rua Dona Emília, para que a obra emergencial da CEDAE pudesse ser realizada. A previsão de liberação é às 5h de terça-feira (18).



A Cedae alerta que durante a execução do reparo, o abastecimento será reduzido nos bairros Del Castilho, Inhaúma, Bonsucesso e no Complexo do Alemão. O fornecimento será retomado logo após a conclusão do serviço, mas pode levar até 24 horas para se restabelecer por completo. Imóveis que disponham de sistema de reserva (cisterna e/ou caixa d'água) não deverão ter problemas de abastecimento.



A Companhia orienta os moradores da região afetada a usar de forma equilibrada os reservatórios internos (caixas d 'água e cisternas), reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.



Desvios sugeridos pela CET-Rio

Os veículos provenientes de Del Castilho e que trafegam pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr, no sentido Irajá, deverão seguir pela Av. Brasil (pista junto ao Shopping Nova América) e no sinal, entrar a esquerda para a Estrada Adhemar Bebiano, Rua Emília e retornar à Avenida Pastor Martin Luther King Jr. – sentido Irajá.

Avenida Pastor Martin Luther King interditada para obra emergencial da Cedae, na altura do shopping Nova América Centro de Operações Rio

A saída 05 da Linha Amarela (ambos os sentidos) foi bloqueada. Os veículos que trafegam pela Linha Amarela, em ambos os sentidos, deverão acessar a saída 06.



Sentido Barra da Tijuca (acessar à saída 06 antes da saída 05): seguir à esquerda na Estrada do Timbó, à direita na Estrada Adhemar Bebiano, Rua Amaro Hamati, Avenida Itaóca, Estrada Adhemar Bebiano, Rua Dona Emília e retornar para a Av. Pr Martin Luther King Jr.



Sentido Av. Brasil (acessar à saída 06 após a saída 05): seguir pela pista lateral, acessar à esquerda na Estrada Adhemar Bebiano, Rua Dona Emília e retornar para a Av. Pr Martin Luther King Jr.