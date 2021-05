Idavan Ribeiro, morador da Rua Mark Sutton, impedido de guardar o carro em sua garagem Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Karen Rodrigues*

Publicado 24/05/2021 18:18

Rio - Uma obra de reparo em uma tubulação da Cedae causa transtorno aos moradores dos arredores da Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, e aos motoristas que transitam pela via. O serviço teve início na última segunda-feira (17) e terminou na sexta-feira (21 ), mas a tubulação rompeu novamente na manhã de sábado (22), alagando as ruas da região. No momento, a via está interditada devido ao serviço e o trânsito está sendo desviado. Segundo a Cedae, técnicos concluíram o serviço de reparo no domingo (23) e estão realizando a reposição do solo nesta segunda-feira (24).

Devido ao reparo na tubulação, o abastecimento de água foi reduzido no domingo (23) nos bairros próximos ao local, como Del Castilho, Inhaúma, Bonsucesso e também no Complexo do Alemão. De acordo com a concessionária, o fornecimento pode levar até 24 horas para se restabelecer por completo.

Moradores de Inhaúma relataram que não estão com problemas de abastecimento de água, no entanto, a obra está causando transtornos. O autônomo Idavan Ribeiro, de 46 anos, morador da Rua Mark Sutton, contou ao DIA que, com a rua alagada devido à tubulação rompida, não consegue entrar com o carro na garagem de casa.

"Na porta da minha garagem está bem danificado. Não tem como eu entrar com meu carro. Com a pressão da água, o asfalto cedeu. Não limparam nada ainda. Por enquanto, ainda está com água. A rua está toda esburacada, está com muita lama", disse.

O morador ainda relatou que a Cedae não comunicou que a obra teria início na segunda-feira (17) e também não deu previsão de quando terminaria. A interdição da Avenida Pastor Martin Luther King Júnior para o serviço de reparo tem início logo após o Shopping Nova América, na saída da Linha Amarela, e termina antes da passarela do metrô, segundo moradores.

"Teve um morador que perdeu o carro, que o carro ficou submerso, teve gente que perdeu a geladeira. Só veio uma pessoa da Cedae aqui anotar essas perdas, mas ainda não falaram quando vão pagar por elas", contou Idavan.

O vizinho de Idavan, Carlos, de 61 anos, relatou que a calçada da sua casa ficou toda quebrada devido à obra e o cunhado perdeu o carro, que estava estacionado na rua e ficou submerso na água. "No sábado, ficou impraticável. O asfalto da rua levantou, a água entrou no meu quintal, fiquei com água na altura da canela, era lama pura. A gente não podia nem sair de casa. Quero saber se eles vão ressarcir meu prejuízo, o prejuízo da população, porque eles falam que vão ressarcir, mas não fazem nada".

Carlos ainda contou que, na sexta-feira (22), após liberarem a via, o asfalto estava mole, dando sinais que iria ceder a qualquer momento. "A gente acordou com o povo gritando 'Água!'. A lama desceu toda. Isso é reflexo de outro serviço da semana passada. Na sexta, já sentiram a pista meio mole, no sábado de madrugada vazou, estourou (a tubulação)".

Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), a Avenida Pastor Martin Luther King Júnior está interditada, sentido Irajá, do acesso da Saída 5 da Linha Amarela até a altura da Rua Dona Emília, devido à obra da Cedae. A Saída 5 da Linha Amarela também está bloqueada nos dois sentidos.

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) informou que veículos vindos de Del Castilho e que trafegam pela Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, no sentido Irajá, deverão seguir pela pista paralela à Linha Amarela, que fica junto ao Shopping Nova América, e, no sinal, deve entrar à esquerda para a Estrada Adhemar Bebiano, Rua Emília e retornar à Avenida Pastor Martin Luther King Júnior.

Os veículos que trafegam pela Linha Amarela, em ambos os sentidos, devem acessar a Saída 6. Os motoristas que seguem no sentido Barra da Tijuca devem seguir à esquerda na Estrada do Timbó, à direita na Estrada Adhemar Bebiano, Rua Amaro Hamati, Avenida Itaóca, Estrada Adhemar Bebiano, Rua Dona Emília e retornar para a Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Já os veículos que seguem no sentido Avenida Brasil, devem seguir pela pista lateral, acessar à esquerda na Estrada Adhemar Bebiano, Rua Dona Emília e retornar para a Avenida Pastor Martin Luther King Júnior.

Em nota, a Cedae disse que os moradores já foram orientados quanto ao procedimento oficial da companhia para dar entrada no pedido de ressarcimento e que os técnicos estão à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

A companhia informou ainda ainda que o reparo na tubulação foi concluído neste domingo (24) e o serviço de reposição está em fase de conclusão. A previsão é que a via seja totalmente liberada neste terça-feira (25).

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno