Manutenção Cedae Foto: Divulgação / Cedae

Publicado 22/05/2021 12:12

Duque de Caxias - A Equipe de Segurança Patrimonial da Cedae desfez ligações clandestinas de água em Duque de Caxias. Na Avenida Demétrio Ribeiro, em Jardim Primavera, foram cortadas duas ligações de três quartos de polegada que eram usadas por um galpão para abastecer cisterna de 20 mil litros e duas caixas d'água de mil litros.

A atuação aconteceu em conjunto com a Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), Seconserva (Secretaria Municipal de Conservação), Polícia Militar, Guarda Municipal, Comlurb e Light.



Furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. Denúncias de ligações clandestinas podem ser feitas pelo site www.cedae.com.br ou pelo telefone 0800-282-1195.