15/04/2021

Rio - Moradores de alguns bairros da Rio terão o abastecimento de água reduzido a partir desta sexta-feira (16) devido a uma manutenção que será feita pela Cedae em tubulações de água na Estrada do Encanamento, em Campo Grande, e na Antiga Estrada Rio São Paulo, em Seropédica. Os reparos serão iniciados às 9h e tem previsão de serem concluídos até as 9h de sábado (17). De acordo com a Companhia, os consumidores que possuem reserva de água não devem ser prejudicados.



Em função dessa operação, o abastecimento ficará parcialmente reduzido em Japeri (Engenheiro Pedreira), Nova Iguaçu (parte), Queimados (parte), Seropédica, nos bairros da Zona Oeste (exceto Barra, Recreio e Jacarepaguá), em bairros da Zona Norte (Deodoro, Honório Gurgel, Guadalupe, Rocha Miranda, Engenho da Rainha, Del Castilho, Higienópolis, Bonsucesso, Leopoldina, Caju, Rocha, Benfica, Riachuelo, Sampaio Corrêa, São Francisco Xavier, Triagem e Manguinhos e em parte da Ilha do Governador) e no Centro do Rio (parte).

O fornecimento de água será retomado após a conclusão da manutenção, dando início à normalização do abastecimento, mas em alguns locais – como ruas mais altas – pode levar até 48h para se normalizar.



A Companhia orienta os moradores da região afetada a usar de forma equilibrada os reservatórios internos (caixas d 'água e cisternas), reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Vale informar que clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.