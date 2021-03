Cedae Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 04/03/2021 10:02 | Atualizado 04/03/2021 16:24

Rio - A Cedae realiza, na manhã desta quinta-feira, um reparo emergencial em uma tubulação da rede de água na Avenida Pastor Martin Luther King Junior, na altura de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Segundo a companhia, o serviço deverá ser concluído até as 9h de sexta-feira (5). Por conta do conserto, o abastecimento de água será reduzido para parte do município do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Queimados, Seropédica, Japeri e Engenheiro Pedreira.



No Rio, o fornecimento de água está reduzido em bairros da Zona Norte (Bonsucesso, Caju, Cascadura, Centro, Del Castilho, Deodoro, Engenho da Rainha, Guadalupe, Higienópolis, Honório Gurgel, Inhaúma, Ilha do Governador, Kosmos, Leopoldina, Manguinhos, Piedade, Ramos, Riachuelo, Rocha, Rocha Miranda, Sampaio Correa, São Francisco Xavier, Triagem e Vicente de Carvalho) e na Zona Oeste (com exceção de Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio).



A Cedae informou que sistema será recolocado em carga assim que o serviço for concluído, mas o abastecimento pode levar até 48 horas para se normalizar totalmente em alguns locais, como ruas mais altas.

A companhia orienta que os moradores da região afetada usem os reservatórios internos de forma consciente e evitem o desperdício, reprogramando as tarefas não essenciais que representam grande consumo de água. Clientes da Cedae podem solicitar o envio de caminhão pipa, em caso de necessidade, pelo telefone 0800-282-1195.

