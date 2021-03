Draco investiga milícia que explora moradores da colônia do Hospital Curupaiti Reprodução TV Globo

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizam desde as primeira horas desta quinta-feira (4) uma operação contra a milícia que atua na Zona Oeste da capital fluminense.

De acordo com a delegada Thaianne Cavalcante, da Draco, a Polícia Civil investiga um grupo paramilitar que estaria extorquindo moradores e comerciantes da colônia do Hospital Curupaiti, no bairro Tanque.

"A princípio realizamos busca e apreensão de documentos para auxiliar as investigações. Precisamos entender de onde são esse milicianos, se vieram de outra região ou são de comunidades próximas", explicou a delegada.

Segundo a denúncia, moradores da colônia são obrigados a pagar taxa de até R$ 80,00 para a milícia. Quem não cumpre a ordem sofre penalidades violentas como expulsão do imóvel e ameaças de morte.