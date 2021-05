Prefeitura do Rio faz operação contra construção irregular na Zona Norte Jefferson Teófilo / Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 10:42

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, nesta quinta-feira, uma operação para demolir um galpão que havia sido construído irregularmente em cima da calha do Rio Faria-Timbó, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. A ação contou com agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) em conjunto com a Subprefeitura da Zona Norte, e com o apoio da Polícia Militar, Rio-Águas, CET-Rio e Comlurb.



Segundo a SMAC, o galpão foi erguido em uma área não-edificante, em cima de vigas erguidas pela Rio-Águas para evitar o colapso das paredes de sustentação das margens do rio. Por conta da construção irregular e obstrução do rio, poderia haver risco de inundação.



Após denúncias de crime ambiental, agentes da prefeitura estiveram no local no inicio da semana e determinaram a imediata demolição das obras ilegais, além da remoção dos entulhos produzidos, o que não foi cumprido pelo responsável.



"É extremamente importante que, antes de iniciar qualquer construção em áreas inclinadas ou próximas a cursos d’água, os órgãos ambientais devem ser procurados para orientação. Construções irregulares não são mais toleradas na Cidade do Rio", ressaltou o Eduardo Cavaliere, secretário de Meio Ambiente da Cidade.



"Além de colocar a vida da população em risco, este tipo de construção gera gastos desnecessários ao município. Os responsáveis serão penalizados", afirmou Diego Vaz, subprefeito da Zona Norte.



A pasta informou que irá encaminhar a nota fiscal do serviço de engenharia ao Ministério Público, que deverá instaurar inquérito para que o responsável pela obra restitua ao município o valor gasto na operação.