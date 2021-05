Usuário pode, com o mouse, mudar o ângulo de visualização das imagens e conferir as instalações da Vale em Itaguaí Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 17/05/2021 11:47

Companhia Portuária Baía de Sepetiba (CBPS), mantida pela Vale em Itaguaí. Pelo menos virtualmente, pois visitas presenciais estão suspensas há mais de um ano por causa da pandemia. Chamada de "Visitas Virtuais", a plataforma da Vale dá acesso virtual ao público de todos os ativos da empresa, em vários estados onde atua. A empresa promete uma jornada imersiva por meio do endereço ITAGUAÍ – Quem é curioso ou está com saudades já pode visitar a, mantida pelaem. Pelo menos virtualmente, pois visitas presenciais estão suspensas há mais de um ano por causa da pandemia. Chamada de "Visitas Virtuais", a plataforma da Vale dá acesso virtual ao público de todos os ativos da empresa, em vários estados onde atua. A empresa promete uma jornada imersiva por meio do endereço www.visiteavale.com.br

Há conteúdos em diversos formatos, como vídeos em 360 graus, áudios, fotos, street view, além de contar com uma linguagem direcionada para vários públicos: comunidade, estudantes universitários, de escolas e a sociedade em geral. Ao realizar um cadastro na plataforma, a experiência do usuário pode ser ainda mais completa e surpreendente, com a criação de um avatar personalizado, que vai desbloqueando itens ao longo da sua navegação pelo universo da Vale.

Publicidade

VÍDEO EM 360 GRAUS

O tour virtual inclui, é claro, Itaguaí, onde a Vale mantém operações e emprega cerca de 1,3 mil pessoas. Com o mouse, o usuário pode girar a imagem de um vídeo de apresentação e conferir as instalações do ângulo que desejar.

A Companhia Portuária Baía de Sepetiba (CPBS) fica localizada a aproximadamente 70 quilômetros da sede da empresa, na capital. Esta é uma oportunidade para conferir em 360 graus como funcionam as operações no terminal. O tour passa pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que monitora em tempo real o fluxo de entrada e saída de trens e navios; pelo laboratório, que verifica o padrão de qualidade do minério exportado e pelos principais equipamentos.

Publicidade

É possível conferir o funcionamento do virador de vagões; de uma empilhadeira com 18 metros de altura que monta pilhas de minério de ferro; das correias transportadoras; dentre outras curiosidades.

O programa também permite um passeio pelas operações do Terminal da Ilha Guaíba (TIG), em Mangaratiba.

Além da operação, é possível descobrir como é feito o transporte de empregados até a ilha e conhecer a Fazenda Marinha, espaço para monitoramento de espécies aquáticas, relacionamento com pesquisadores e educação ambiental para comunidades e equipes da Vale.

Publicidade

A plataforma “Visitas Virtuais” faz parte do programa “Vale Conhecer”, cujo objetivo é dar maior transparência às atividades da Vale e desmistificar a mineração para as comunidades, clientes e investidores. A experiência de conhecer melhor as operações da empresa em estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro é uma oportunidade de saber mais sobre o setor mineral, além de investimentos em inovação, saúde, segurança e sustentabilidade.