A coleta das doações de sangue será realizada na Catedral de Itaguaí, no Centro

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 23:09

ITAGUAÍ – A solidariedade itaguaiense certamente vai entrar em cena. O Hemorio fará coleta de sangue para doação nos dias 18 e 19 de maio, de 8h às 15h, na Catedral Diocesana São Francisco Xavier, no centro de Itaguaí. Para doar, é preciso agendar por telefone (número ao final desta matéria) e apresentar um documento de identidade com foto no ato da coleta.

Conforme instruções do Hemorio, para doar sangue é preciso ter entre 16 e 60 anos (e até 69 anos, caso já sejam doadores de sangue), pesar no mínimo 50kg e estar bem de saúde. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Quem teve Covid-19 fica inapto para doar por 30 dias após a cura. Já os que tiveram a forma grave da doença ficam inaptos por 1 ano após a cura.

Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Neste caso, devem portar o seu documento e um documento de identidade do responsável que assinou a autorização. O termo de autorização está disponível no site do Hemorio ( http://www.hemorio.rj.gov.br ) e deve ser entregue junto com uma cópia autenticada da identidade do mesmo responsável.

O agendamento para a ação em Itaguaí pode ser feito pelos telefones (21) 96462-7925 (falar com a Tamara) ou (21) 2688-1200 (falar com a Ciça), das 8h30 às 17h. A Catedral São Francisco Xavier fica na Rua Coronel Freitas, 45, Centro.

SOBRE O HEMORIO

O Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) é o hemocentro coordenador do estado do Rio de Janeiro e abastece as principais emergências, maternidades e unidades de saúde da capital, além de enviar sangue, quando necessário, para hospitais em todo o estado. É o segundo maior hemocentro do país e funciona de segunda a segunda, inclusive durante os feriados.