ITAGUAÍ - Um homem de 32 anos, preso por agentes de Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), confessou que matou Jéssica Carla do Nascimento (30 anos), manicure que era sua namorada. O crime ocorreu em Paciência, zona oeste da capital do Rio de Janeiro. O corpo dela foi encontrado na segunda-feira (11), na Serra do Matoso, em Itaguaí.

Jéssica estava desaparecida desde o dia 26 de abril. Foi nessa data que ela decidiu se encontrar com o ex-namorado para pôr fim à relação deles.

A delegada Elen Souto, da DDPA, disse que o homem, depois de preso, contou que matou Jéssica a facadas durante uma discussão no dia 26. Depois de tentar apagar as evidências do crime no apartamento e de pegar um carro emprestado, levou o corpo da vítima até um matagal na Serra do Matoso. Imagens captadas por câmeras nas cercanias do prédio onde mora o homem e onde ocorreu a discussão confirmaram a presença de Jéssica no local.

Com o desaparecimento, a família procurou a policiais da 36ª DP, que encaminharam o caso para a delegacia especializada.

Jefferson Carlos, irmão da vítima, contou que a relação de Jéssica com o então namorado era muito conflituosa, e que o assassino confesso não havia aceitado o término do romance, passando a rondar a casa da vítima de forma ameaçadora. Jefferson conto também que a irmã, por meio do celular, enviou sua localização para uma amiga.

A polícia interditou o apartamento do acusado depois de ter constatado o desaparecimento da manicure. O acusado chegou a provocar um incêndio para inviabilizar o trabalho da perícia. Ainda assim, os técnicos conseguiram encontrar focos de sangue no banheiro, na cozinha e no quarto.

O homem está preso por homicídio triplamente qualificado, com ocultação de cadáver, e pode responder ainda pelos crimes de incêndio e fraude processual.