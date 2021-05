OAB-RJ faz melhorias na sala do Fórum em Itaguaí Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 28/05/2021 19:16

Itaguaí- O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, inaugurou nesta sexta-feira (28) melhorias na Sala da Advocacia no Fórum de Itaguaí. A partir de agora, advogados e advogadas que atuam na região contam, também, com um novo espaço de atendimento: uma sala na delegacia. O local conta com mais segurança, qualidade e conforto para atender os clientes.

"A sala é para o atendimento individualizado e permite entrevistas reservadas entre defensor e cliente. Os advogados podem aguardar o andamento de um flagrante etc.", declarou Marco Castro, Delegado da 50ª Delegacia de Polícia.

Publicidade

Estiveram presentes na Inauguração o Presidente do Conselho Federal OAB, Felipe Santa Cruz, o Presidente da Seccional da OAB do RJ, Luciano Bandeira, o Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do RJ Ricardo Menezes e Arthur Fraga Oggioni, Presidente da OAB/Itaguaí.

"Gostaria de agradecer ao presidente da Seccional. Esses ambientes equipados melhoram significativamente a rotina de trabalho dos profissionais de Direito", afirmou Arthur Fraga Oggioni, presidente da OAB/Itaguaí.