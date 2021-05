Manifestação no Jacarezinho por causa da mortes na operação da Polícia Civil Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 19:31

Rio - Nesta segunda-feira, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro ouviu familiares de três dos 27 homens mortos na última quinta-feira (6) durante uma operação da Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte da cidade.

De acordo com o órgão, os parentes foram atendidos por um grupo formado por defensores e integrantes da Ouvidoria, que colheram relatos e expuseram a assistência que pode ser oferecida a eles.

O encontro foi acompanhado por integrantes das comissões de Direitos Humanos da OAB/RJ e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A Defensoria segue acompanhando as investigações e disse que reforça que está à disposição de todas as famílias, inclusive a do policial civil André Frias, que também morreu durante a operação.

Por fim, informou que "não vai comentar o teor dos depoimentos ou as próximas ações, por uma decisão estratégica que visa assegurar a ampla defesa, o acolhimento das famílias e a segurança dos envolvidos".

Um registro de ocorrência sobre a operação da Polícia Civil no Jacarezinho mostra que 24 dos 27 corpos de suspeitos foram removidos da comunidade sem perícia. No fim do sábado (8), quatro dos seis homens presos no local falaram em depoimento que foram obrigados a levar corpos de suspeitos mortos para dentro de blindados da Polícia Civil.

Os suspeitos disseram também que foram submetidos a agressões.

As mortes teriam acontecido em pelo menos 10 diferentes regiões da comunidade. Os dados foram extraídos dos 12 registros de ocorrências feitos pela polícia. Em apenas um local, foram contabilizados sete óbitos de suspeitos.

De acordo com a Civil, todos os mortos tinham ligações direta com o tráfico de drogas. Entre eles, três alvos da operação e um homem apontado como chefe do trafico na comunidade do Mandela, o traficante Luiz Augusto Oliveira de Farias, conhecido como o Índio do Mandela.