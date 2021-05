Vacinação na Praça do Pacificador em Duque de Caxias. Na foto, Ana Maria Giro sendo vacinada. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 14:07

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias dá início à vacinação com o imunizante da Pfizer e segue a campanha atendendo a pessoas com comorbidades, deficiências permanentes e síndrome de down, com a ampliação da faixa etária para acima de 18 anos. A primeira dose será ministrada, neste primeiro momento, para os grupos incluídos como prioritários no Plano Nacional de Imunização (PNI).



A aplicação da primeira dose do imunizante acontece nos próximos dias (25, 26 e 27 de maio), das 8h às 16h, no Centro de Saúde Auditiva (anexo ao HMMRC), no CMSDC-Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias, na UBS Antônio Granja (Parque Fluminense) e nas Unidades Pré-Hospitalares (UPH) de Xerém, Saracuruna, Pilar e Imbariê.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça que é obrigatória a apresentação de atestado ou receita médica, documento de identificação e comprovante de residência.

Grávidas



Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que segue com a vacinação da primeira dose da Coronavac, para gestantes e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos), no Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão - Centro), das 8h às 15h. É obrigatório a apresentação de laudo médico e termo de consentimento.



Confira a lista de Comorbidades e Deficiências Permanentes incluídas no Grupo Prioritário de vacinação Contra a Covid-19: Diabetes Mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão arterial resistente, Doença renal crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down, Cirrose Hepática, Insuficiência Cardíaca, Cardiopatia Hipertensiva, Arritmias Cardíacas, Síndromes Coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Cardíacas, Cardiopatias congênitas do adulto, Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos implantados, Doenças Neurológicas Crônicas, Doenças Cerebrovasculares, Deficiência Física, Auditiva, Intelectual, Psicossocial (mental), Múltipla, Visual, Paralisia Cerebral, Síndrome de down e Transtorno do Espectro Autista.