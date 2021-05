Magazine Luiza chega em junho a Itaguaí Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 28/05/2021 23:17 | Atualizado 28/05/2021 23:18

A chegada da rede de varejo Magazine Luiza em Itaguaí vai gerar dezenas de empregos. A previsão é que a loja, instalada na Rua Dr. Curvelo Cavalcanti 145, no Centro, ao lado do Shopping da cidade, mesmo local da antiga agência do Bradesco/HSBC, seja inaugurada no dia 25 de junho.

Publicidade

As vagas abertas foram para Vendedor, Assistente de Vendas Júnior, Assistente de Vendas Pleno, Assistente de Vendas Sênior, Líder de Estoque, Assistente de Loja, Montador e Auxiliar de Limpeza. No momento, não há mais vagas para a filial de Itaguaí.

Publicidade

A Magalu pretende inaugurar no mesmo dia 30 lojas no estado do Rio e segundo as informações, as vagas de emprego na filial de Itaguaí já foram preenchidas, mas ainda existem vagas em aberto para outras filiais, como Santa Cruz, Bangu e Barra Shopping. Para cadastrar seu currículo nas outras filiais basta acessar o site da loja.