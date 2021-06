Nova Sede da Assistência Social no Centro de Itaguaí. Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 31/05/2021 22:26 | Atualizado 31/05/2021 22:49

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí, inaugurou nesta segunda- feira (31), às 10h, a sede da Secretaria de Assistência Social. O evento recebeu diversos representantes do município.

Na ocasião, o prefeito Dr. Rubem Vieira ressaltou a importância da união de todas as secretarias para ajudar os munícipes, e seu desejo para que Secretaria de Assistência Social possa acolher cada vez mais a população e ajudar todos aqueles que necessitam do suporte aos programas sociais

A Secretaria de Assistência Social oferece diversos serviços no município, entre eles o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS), serviços da Subsecretaria das Pessoas com Deficiência, Serviço de Acolhimento Institucional as Crianças (Casa Lar Cantinho da Esperança), Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI), Conselho Tutelar, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Abrigo Infantojuvenil, Abrigo Casa Lar do Idoso Sr. Tymbira, Casa Lar do Idoso Anésia de Aguiar e o Programa Família Acolhedora.

“A Secretaria de Assistência não está mais escondida, não está mais perdida, os serviços não estão mais espalhados, a gente conseguiu centralizar isso aqui. É um legado para o município, enquanto política pública”, disse a secretária de Assistência Social, Michele Sobral.



A nova sede da Assistência Social fica na rua General Bocaiúva, nº 880, Centro.

Para mais informações sobre o atendimento e programas da Assistência Social, é preciso ligar de segunda a sexta, das 8h às 16h, no número 3782- 9000 Ramal 2500.