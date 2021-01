Fiat Toro havia sido roubado e, após indicação, polícia chegou a uma quitinete onde havia outra arma Divulgação - Proeis Itaguaí

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 22:38

ITAGUAÍ - Policiais militares que atuam no Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) de Itaguaí recuperaram nesta quinta-feira (14) um carro roubado, uma Fiat Toro placa QNS2A53. Os agentes apreenderam também uma réplica de fuzil 5.56. Informantes contaram à polícia que o veículo estava parado há vários dias na Rua Ismael Cavalcante.

No local, os policiais descobriram que o carro estava com o inquilino de uma quitinete na mesma rua. Eles foram à residência e tiveram permissão para entrar. Na abordagem no interior da casa, os policiais encontraram outros materiais: uma espingarda de chumbinho, capa de colete, algema coldre de perna, casaco camuflado, capa da espingarda, e um relógio de pulso.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na 50ª DP (Itaguaí) e o veículo foi devolvido ao proprietário.

O Proeis não informou se efetuou alguma prisão.