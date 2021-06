Câmara Municipal de Itaguaí mantém medida restritiva em combate à Covid- 19 Divulgação

Por Chiara Martelotta

Publicado 01/06/2021 22:53

ITAGUAÍ- A Câmara Municipal de Itaguaí promulga nesta terça-feira (01), o Decreto Legislativo n.º 012/2021, já estabelecidas por decretos anteriores. A CMI busca combater a propagação da Covid-19, e garantir a saúde dos servidores, dos vereadores e de toda a população itaguaiense. As restrições são temporárias, tendo validade até 7 de junho.

As sessões continuarão sendo realizadas sem a presença de público e transmitidas ao vivo pela internet na web rádio e nas páginas oficiais da Câmara Municipal de Itaguaí.

Os servidores da Casa continuarão a desempenhar suas atividades de forma remota. Porém, dependendo da natureza do trabalho, as atividades serão realizadas presencialmente, como nos setores administrativos (Procuradoria, Controladoria, Coordenadoria Geral, Coordenadoria de Planejamento e Orçamento, Presidência, Assuntos Legislativos, Protocolo, CPDoc, Diretoria de Pessoal, CPD, Patrimônio, Almoxarifado, Recepção, Licitação, Comunicação), com expediente entre 09h e 16h. Já os atendimentos nos gabinetes permanecem sendo realizados no horário entre 13h e 16h.