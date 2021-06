A imunização será realizada das 8h às 12h, nas Unidades de Saúde e Estratégia da Família. Reprodução via Internet

Publicado 01/06/2021 23:31 | Atualizado 01/06/2021 23:35

Nesta quarta -feira (2), a Prefeitura de Itaguaí dará continuidade à vacinação contra a Covid-19 no município. A imunização será realizada das 8h às 12h, nas Unidades de Saúde e Estratégia da Família. Acompanhe os grupos que serão imunizados.



- Grupo de Comorbidades (de18 a 59 anos);

- Pacientes renais crônicos (de 18 a 59 anos);

- Pessoas com síndrome de Down (de 18 a 59 anos);

- Profissionais da educação infantil das creches públicas do município de Itaguaí (maiores de 18 anos);

- Primeira e segunda dose de AstraZeneca (idosos acima de 60 anos).



Locais aptos a vacinar nesta quarta- feira (2): Clínica da Família Ibirapitanga, ESF Chaperó, ESF Coroa Grande, ESF Ilha da Madeira, ESF Mazomba, ESF Odenit Maia, ESF Teixeira, UBS Brisamar, UBS Califórnia, UBS Chaperó, UBS Engenho, UBS Mangueira, UBS Vila Margarida, UBS Vista Alegre.



Para o grupo de comorbidades, é necessário levar laudo médico, comprovante de residência, cartão do SUS ou CPF, e é recomendado levar cartão de vacinação. Para os profissionais de educação, é importante levar o contracheque da instituição em qual trabalha.



Após reunião com autoridades do setor, a vacinação contra a Covid-19 será realizada nas áreas portuárias do município de Itaguaí, com prioridade para os trabalhadores da área de operação, nesta semana.