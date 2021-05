Agentes encontraram 13 celulares na bolsa da mulher Divulgação/BRT Rio

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 10:53 | Atualizado 21/05/2021 16:12

Rio - Uma mulher foi presa na manhã desta sexta-feira (21), na estação Praça do Bandolim, no corredor Transcarioca, acusada de praticar furtos no sistema BRT. A ação foi um trabalho conjunto do BRT Rio com agentes do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis).



Acusada foi presa e levada para a 32ªDP (Tanque) Divulgação/BRT Rio

De acordo com o BRT Rio, a mulher foi identificada por uma passageira que teve seu celular furtado dentro de um articulado. Com a suspeita, os policiais encontraram 13 telefones celulares. A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara).