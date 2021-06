A solenidade fez parte das festividades do calendário de eventos, em comemoração aos 32 anos de emancipação político-administrativa da cidade. - Foto: Adilson Santos/Secom.

A solenidade fez parte das festividades do calendário de eventos, em comemoração aos 32 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Foto: Adilson Santos/Secom.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/06/2021 20:25 | Atualizado 11/06/2021 20:26

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã inaugurou nesta semana a quadra poliesportiva Maura Cordeiro Pinto, em Barra do Furado. A escolha do nome foi em homenagem a uma das primeiras professoras da localidade e esposa do ex-vereador Carlinhos da Farmácia. A solenidade fez parte das festividades do calendário de eventos, em comemoração aos 32 anos de emancipação político-administrativa da cidade.



A Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Secretaria de Esporte e Juventude e Secretaria de Educação foram as responsáveis pela ação conjunta, que teve como objetivo principal atender a demanda da população. Para a prefeita Fátima Pacheco, a quadra poliesportiva é um importante investimento.

Publicidade

“Estou muito feliz de estar em Barra do Furado, com os munícipes, inaugurando essa quadra tão esperada. A comemoração do 32° aniversário de Quissamã está sendo por lives, em função da pandemia. Gostaríamos de promover um grande campeonato, mas temos que respeitar os protocolos de saúde por causa da covid-19. Barra do Furado é um bairro muito especial. Estamos na parte final do diálogo com a Funasa, para fazermos a ETE - Estação de Tratamento de Esgoto -, vamos trabalhar na revitalização da orla, com quiosques adequados, pista para caminhada, para andar de bicicleta, queremos também uma creche para Barra do Furado, entre outros. Iniciamos o segundo mandato dando boas notícias, pois a população merece. Vamos sempre fazer pela população, que é acolhedora e merecedora”, afirmou Fátima.



A quadra poliesportiva era uma reivindicação antiga da comunidade, porque em um único ambiente, permite que várias modalidades esportivas possam ser praticadas. Basquete, futsal, handebol, vôlei e futebol estão entre eles. O espaço possui área coberta com 16 metros de largura por 27 metros de comprimento, com direito a dois vestiários e servirá também a Escola Municipal Délfica de Carvalho Wagner.

Publicidade



Em clima festivo e de muita alegria, os familiares da homenageada e a comunidade recepcionaram a prefeita Fátima Pacheco, o vice-prefeito Marcelo Batista, os secretários de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem; de Educação, Helena Lima da Costa; de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Trabalho, Arnaldo Mattoso; a subsecretária de Esportes e Juventude, Bruna Pessanha; os vereadores Mazinho Batista, Leone Cordeiro, Ailson Belarmino, Fabio Castro, Simone Flores, Cássio Reis, Rildo Barcelos, Adeilson Lopinho, Janderson Barreto; o presidente da Câmara Municipal, Marcinho Pessanha; e o comandante da Guarda Municipal, José Carlos Sabino.



O viúvo da homenageada, Antonio Carlos Souza Pinto, conhecido como Carlinhos da farmácia e as filhas, Lilian Cordeiro, Aline Cordeiro, Margarete Paula, ficaram muito felizes com a homenagem.

“Gostaria de parabenizar a todos pelo aniversário de Quissamã e agradecer a prefeita, por essa obra, que vem de encontro aos anseios da comunidade. Quero aproveitar para pedir que tanto os alunos, quanto os moradores, preservem o espaço. No lugar que a minha esposa estiver, ela estará muito feliz com esse reconhecimento”, disse, emocionado, Carlinhos.