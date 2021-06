Fachada do Hospital Municipal Ana Moreira, em Conceição de Macabu. - Foto: Arquivo Pessoal.

Fachada do Hospital Municipal Ana Moreira, em Conceição de Macabu. Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/06/2021 22:29 | Atualizado 09/06/2021 22:30

CONCEIÇÃO DE MACABU - Um interno do Centro de Integração da Criança e do Adolescente com Deficiência (CICAPD), o Educandário Rêgo Barros, será submetido a uma cirurgia para a retirada de um fio guia de cateter metálico, que foi "esquecido" dentro do seu corpo por médicos do Hospital Municipal Ana Moreira, em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense. O material tem aproximadamente um metro.



Dias antes, ele havia sido internado na unidade de saúde para um procedimento. Por telefone, o secretário Municipal de Saúde, Pedro Folly, afirmou que acionará um cirurgião cardiovascular para a retirada do fio, o que reforça a informação que o cateter esteja localizado próximo ao coração do paciente.

Publicidade



A prefeitura informou por meio de nota que o caso está sendo acompanhado pela equipe médica e diretoria clínica do hospital para que providências sejam tomadas. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, que administra o abrigo Rêgo Barros, informou ao Portal que o paciente passa bem e que o Ministério Público Estadual (MP-RJ) está tomando providências com relação ao ocorrido.