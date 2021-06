A atividade seguiu todos os protocolos de saúde contra a Covid-19 - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 08/06/2021 20:02 | Atualizado 08/06/2021 20:04

QUISSAMÃ - A Coordenação de Ações Pragmáticas da prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, realizou na manhã desta terça-feira (8), um encontro em função do Dia Mundial do Teste do Pezinho, comemorado dia 6 de junho. A ação ocorreu no Centro de Saúde, com as gestantes de alto risco, evento denominado como “sala de espera”, que tem como objetivo, falar sobre a importância do teste, nos primeiros dias de vida dos recém-nascidos.

A atividade seguiu todos os protocolos de saúde contra a Covid-19. O teste é o exame feito a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê, que permite diagnosticar seis tipos de doenças. Todo recém-nascido deve ser submetido a ele. O objetivo é identificar precocemente, doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas, para que elas possam ser tratadas em tempo oportuno, evitando possíveis sequelas.

A época ideal para realização do Teste do Pezinho é entre o 3º e 5º dia de vida do recém-nascido. “A triagem neonatal é um processo complexo, pois não se restringe à realização dos testes para diferentes doenças, mas também na busca ativa das crianças com resultados positivos, a confirmação diagnóstica da doença, o início do tratamento no menor tempo possível e o acompanhamento por uma equipe multiprofissional”, afirmou a coordenadora de Ações Pragmáticas, Sara Santos Pessanha Barcelos.