Mais de 20 jabutis foram resgatados pela Patrulha Ambiental na Zona Norte do Rio. Divulgação/SMAC

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 15:19

Rio - O Grupamento da Patrulha Ambiental resgatou, neste sábado (13), 21 jabutis mantidos em cativeiro, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio de Janeiro. Os animais estavam bastante debilitados e foram levados aos veterinários do Parque Natural Municipal Chico Mendes, onde receberão os devidos cuidados e serão reintegrados à natureza.

De acordo com o artigo 29 da Lei 9.605/1998, criar animais silvestres, sem licença ou autorização da autoridade competente, é crime e prevê detenção de até um ano, além de multa.

A patrulha ambiental é formada por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental. A Prefeitura do Rio orienta a população a acionar a patrulha por meio da Central 1746, caso flagrem animais silvestres em área urbana na cidade do Rio ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat para um resgate seguro. O manuseio não é aconselhável e muito menos tentar afugentá-los, pois pode agravar qualquer lesão que os animais apresentem. A Central 1746 funciona 24 horas.