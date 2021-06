Nesta semana, representantes das unidades escolares encontraram os profissionais da Saúde. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/06/2021 20:15

QUISSAMÃ - Com a participação dos alunos de todas as unidades da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Quissamã, homenageou 16 trabalhadores de diversas áreas do município na semana do 32º aniversário de emancipação político-administrativa.



Da Saúde, área que está trabalhando na linha de frente do combate à Covid-19 há mais de um ano, três pessoas foram selecionadas: o infectologista do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus (HMMMJ) Marcus Vinícius Mario Miranda (Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição, em Machadinha), o médico da família do Centro de Triagem Respiratória (CTR) Thalles Mont’alto (Escola Municipal Professor Miguel Ângelo, em Caxias) e a enfermeira do HMMMJ Niara Ferreira de Oliveira (Escola Carlos Roberto Cruz Filippino, em Santa Catarina).

Desde o início da pandemia, os profissionais da saúde foram os que tiveram a rotina mais afetada. Eles atuam na linha de frente para combater a doença e mesmo com todas as dificuldades, eles têm feito a diferença na batalha contra o vírus. Além de prestarem um serviço essencial e necessário, estão ajudando a garantir um futuro melhor, tentando minimizar o número de mortes causadas pela doença.



"Os nossos alunos serão guardiões da história da nossa cidade, que passa por cada morador. Esse ano, os indicados de uma certa forma têm atuação direta ou indiretamente na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Temos histórias lindas de profissionais da saúde e de pessoas que tiveram a doença e superaram este momento", disse a secretária de Educação, Helena Lima, informando que os estudantes escreveram a biografia dos profissionais que atuam em diversas áreas do município.

A secretária de Saúde, Renata Fagundes, ressaltou a importância do contato dos estudantes com os profissionais da saúde, principalmente neste momento de pandemia. Nesta semana, representantes das unidades escolares encontraram os médicos.

“Nós nos orgulhamos muito do trabalho destes profissionais. Por isso, continuaremos a exercer o nosso papel, de reconhecê-los como ainda mais fundamentais nesse momento crítico que vivemos, de darmos as melhores condições de trabalho para cada um deles, com o intuito de garantir tratamentos efetivos, capazes de salvar vidas. Seremos também, eternamente gratos”, declarou a secretária de Saúde, Renata Fagundes.