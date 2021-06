A licitação acontece no próximo dia 24. - Foto: Divulgação.

A licitação acontece no próximo dia 24.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/06/2021 21:35 | Atualizado 11/06/2021 21:37

Quissamã, no Norte Fluminense, recebeu mais uma boa notícia na semana em que comemora 32 anos de emancipação político-administrativa. Na edição desta quinta-feira (10) do Diário Oficial, foi publicada a chamada para a licitação para o início da operacionalização do Cartão Reforma Quissamã, que vai ser uma importante ferramenta social do setor de habitação do município.

A licitação acontece no próximo dia 24. O Cartão Reforma Quissamã tem como objetivo auxiliar famílias em vulnerabilidade na aquisição de material de construção civil para a reforma de moradias. Além de promover melhorias nos imóveis das famílias, o programa vai aquecer o comércio local na área da construção civil.

Publicidade



- Neste período de pandemia, seguimos investindo nos projetos sociais para a população de Quissamã. O Cartão Reforma Quissamã vai ser importante para as famílias que necessitam fazer obras em suas casas. Além disso, o benefício vai fomentar o comércio local na compra de material de construção - disse a prefeita Fátima Pacheco.



O cartão terá o valor de compra (saldo) estipulado com base na visita técnica realizada pela equipe de assistência social e poderá chegar ao teto máximo de R$5 mil, com destinação exclusiva à compra de itens de construção civil.

Publicidade



A coordenadora Especial de Habitação, Rosane Barros destaca que a definição dos contemplados deve atender critérios específicos de necessidade como: idade avançada, famílias com acamados, inscritos no aluguel social e renda familiar. “Essa é uma importante iniciativa que vai melhorar as condições de moradia de inúmeras famílias quissamaenses”, avaliou Rosane.