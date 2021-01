Participaram da reunião o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, o diretor regional da Rede D’Or São Luiz, Dr. José Mauro Rezende junto com seus diretores locais Eduardo e Edson Zukeran, além do vereador Luciano Diniz. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/01/2021 16:44 | Atualizado 21/01/2021 16:58





MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende (Cidadania), recebeu na tarde desta quarta-feira (20), a visita do diretor regional da Rede D’Or São Luiz, Dr. José Mauro Rezende junto com seus diretores locais Eduardo e Edson Zukeran.



Na reunião foram apresentados os planos da empresa, como a ampliação da Clínica São Lucas, que hoje conta com 55 leitos instalados, além da construção de um novo hospital da rede, no bairro Granja dos Cavaleiros, próximo ao polo offshore e que terá entre 150 e 200 leitos. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito e teve a presença de um representante do legislativo municipal, o vereador Luciano Diniz, também do Cidadania.



“Os investimentos trarão mais empregos diretos e indiretos para Macaé. Tempos melhores estão por vir!”, disse o prefeito. A Rede D’Or São Luiz anunciou em outubro de 2020 a aquisição de 100% da Clínica São Lucas, localizada no Centro da cidade e a pretensão de ampliar a oferta de leitos da rede em Macaé em cerca de 80% nos próximos cinco anos, conforme revelou em seu pedido de oferta pública inicial de ações.