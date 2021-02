A imunização, realizada pela Secretaria de Saúde, acontece na Cidade Universitária até sexta-feira (26). Foto: Bruno Campos.

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 09:53 | Atualizado 25/02/2021 09:54



MACAÉ - Profissionais da saúde, da rede pública e privada, que receberam a primeira dose da Coronavac serão sendo vacinados com a dose complementar até a próxima sexta-feira (26). A imunização, realizada pela Secretaria de Saúde de Macaé, acontece na Cidade Universitária nas salas 206, 207 e 214, do Bloco A, da sede da Faculdade Municipal Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS), das 9h às 12h.



A equipe de vacinação lembra que todos os trabalhadores precisam levar documento com foto e CPF e/ou Cartão do SUS e o comprovante da primeira dose. Os profissionais contemplados neste momento receberam a primeira dose entre os dias 1º e 8 de fevereiro.



A técnica de enfermagem, Rosana Veiga falou da sensação de alívio ao receber a segunda dose. "A vacina nos dá mais segurança, e é a efetivação da nossa imunização. A expectativa, a esperança é de que a vacina chegue logo para todos", falou.



Para a técnica de enfermagem Simone Santos, apesar da segurança ao receber a segunda dose, os cuidados devem continuar até que o período pandêmico acabe. "O uso de máscara, a higienização das mãos e evitar as aglomerações são medidas importantes para evitar a contaminação da Covid-19", frisou.



Vacinação Idosos



A Secretaria de Saúde de Macaé também segue até sexta-feira (26) com a vacinação dos idosos com 85 anos ou mais que não se vacinaram contra a Covid-19, na última semana. A ação está sendo realizada na Casa da Vacina das 13h às 16h.



É importante que o idoso imprima o QR Code que foi gerado no dia do cadastro prévio no link: https://vacina.macae.rj.gov.br/. A vacinação será realizada mediante a apresentação do código impresso e do documento de identidade e comprovante de residência.