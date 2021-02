Graças a campanha do ano passado, o Alvianil Praiano se manteve na Série A. Foto: Reprodução/Macaé Esporte.

Por Bertha Muniz

Publicado 25/02/2021





MACAÉ - O Macaé Esporte está se preparando para a disputa do Campeonato Carioca. Graças a campanha do ano passado, o Alvianil Praiano se manteve na Série A e não precisou sequer disputar a fase preliminar. A equipe ingressará na competição já na fase principal ao lado dos quatro grandes do Rio. Na elite, o Macaé terá adversários como Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Bangu, Boavista, Nova Iguaçu, Madureira, Portuguesa, Resende e Volta Redonda. A estreia na competição será no dia 3 de março, contra o Bangu, às 15h30, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo.



Campeão brasileiro da Série C em 2014, o Macaé Esporte calou o Mangueirão com cerca de 37 mil torcedores no empate por 3 a 3 diante do Paysandu naquele ano, na partida que lhe rendeu o título. Quase sete anos depois da conquista, o clube disputa o Carioca com o sonho de voltar a disputar uma competição nacional.

"Nosso primeiro objetivo é fazer uma boa campanha no Campeonato Carioca deste ano. Disputamos a primeira divisão desde 2008 deste que é o Estadual mais charmoso do Brasil. Além disso, queremos também conquistar uma vaga no Brasileiro da Série D e quem sabe até mesmo poder disputar a Copa do Brasil", disse o vice-presidente Geraldo Camilo.



O elenco do Macaé conta com alguns rostos conhecidos dos torcedores como o goleiro Milton Raphael, o volante Wagner Carioca e Wallacer. Dentre eles está também Amaral, ex-Flamengo. O clube atualmente é comandado pelo técnico Eduardo Allax, que conta com uma vasta experiência no futebol do Rio de Janeiro. Eduardo atuava como goleiro e chegou a defender equipes como Atlético-MG e Grêmio nos tempos de jogador. Como treinador, já passou por Duque de Caxias, Resende, Gama (DF), Nova Iguaçu, Bangu, Boavista, Audax-Rio, Boavista e agora o Macaé.

A comissão técnica atual é formada por Eduardo Allax, o auxiliar técnico Carlos Tossi, o preparador físico Vagner, o massagista Beto Guedes, o preparador de goleiros Cláudio, o médico Valdeir, o roupeiro William e Gatão no staff. O diretor é Carlos Alberto Ferreira. Mirinho segue a frente como presidente, enquanto o vice é Geraldo Camilo. O elenco atualmente é formado por Milton Rafael, Pedro, Álvaro, Helton, Amaral, Patrick, Rossales, Wagner Carioca, Rafael, Wallacer, Lopeu, Jonathan, Guilherme, Edson Barba, Edson, Dudu, Antônio, Marcos Vinícius, Renan Donizete, Taira e Pimpão.



Na tarde desta quinta-feira (25), o Macaé disputou um jogo-treino contra o Americano, no Moacyrzão. O Alvianil Praiano venceu a atividade por 1 a 0, com gol marcado por Wallacer. A atividade serviu como preparação para a disputa do Carioca.