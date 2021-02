Presidente da Câmara de Vereadores de Macaé, Cesinha, do Pros. Foto: Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 23/02/2021 20:39



MACAÉ - O problema da falta d´água em Macaé parece estar perto do fim. Até março de 2023, uma nova concessão deverá substituir a Cedae no município, com a privatização da empresa em curso.

Adiantando este processo, o presidente da Câmara de Vereadores, Cesinha, do Pros, criou nesta terça-feira (23), uma comissão de parlamentares para acompanhar a concessão que irá levar água à toda Capital do Petróleo.



Os indicados pelo presidente e que receberam aprovação do plenário foram: George Jardim (PSDB) como presidente, Iza Vicente (Rede) na relatoria, Édson Chiquini (Patriota) como vice e Professor Michel (Patriota) na suplência – formando a comissão. “A Câmara está empenhada em ajudar Macaé a resolver este problema. Não podemos mais aceitar que a população sofra com o descaso e vamos fiscalizar até que o novo processo de concessão esteja concluído”, destacou o presidente da Câmara, Cesinha.