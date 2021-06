Show do Belo - Divugação

Publicado 14/06/2021 12:13

Rio - Uma casa de show, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio promoveu um show especial de dia dos namorados, do cantor Belo, neste sábado. O espaço, utilizado como ponto de vacinação contra covid-19 durante a semana sofreu críticas do prefeito Eduardo Paes que disse que o local não será mais utilizado para a imunização dos cariocas.

Determinei ao secretário de saúde que imediatamente interrompa a vacinação no Espaço Hall. Não é admissível que durante a semana faça de conta que salva vidas e no final de semana promova shows sem respeitar as regras estabelecidas pela prefeitura. 1/2 — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 14, 2021

O prefeito lembrou que, as medidas restritivas de enfrentamento à covid estão mais flexibilizadas, mas ainda há proibições na cidade. "As restrições diminuíram muito e não é difícil respeitá-las minimamente", completou Paes. De acordo com o decreto vigente de medidas restritivas, as boates, danceterias e salões de dança continuam proibidos de funcionar assim como a realização de festas que necessitem de autorização transitória em áreas públicas e particulares.

Questionada sobre aglomeração na casa de show, a assessoria do cantor Belo disse que o evento seguia todos os protocolos de segurança sanitária e de saúde pública. Alegou também que em diversos momentos da apresentação, o artista pediu ao público respeito às medidas de segurança e agradeceu aos profissionais de saúde por estarem na linha de frente do enfrentamento à covid.

"O cantor Belo e sua equipe reafirmam seu compromisso com a ciência, com o cuidado com as pessoas e seu amor pela cultura. Salienta, novamente, ter cumprido todos os protocolos de segurança sanitária e de saúde pública e destaca ter utilizado muitos momentos de seus shows para pedir respeito às medidas de segurança e agradecer aos esforços de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o coronavírus", disse a assessoria do cantor, em nota.

Nas redes sociais, vídeos mostrando o local cheio viralizaram durante o fim de semana.

Show do Belo no Espaço Hall#covid19 pic.twitter.com/rNsRX87hfW — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) June 13, 2021

Procurada, a assessoria do Espaço Hall não se manifestou.